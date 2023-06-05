МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам мая выросло еще на 496,3 тысячи, до 25,56 миллиона человек, в совокупности все они открыли 43,34 миллиона счетов, следует из сообщения торговой площадки. Оборот торгов зарубежными акциями на "СПБ бирже" упал в мае

"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам мая 2023 года составило 25,56 миллиона (+496,3 тысячи человек за май 2023 года); ими открыто 43,34 миллиона счетов (+955 тысяч счетов за май)", — говорится в сообщении.

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, составило 2,8 миллиона человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 80,8%, в объеме торгов облигациями — 30,2%, на спот-рынке валюты — 17,9%, на срочном рынке – 64,2%. Объем вложений частных инвесторов на рынке акций в мае составил 107,2 миллиарда рублей, на рынке облигаций — 17,9 миллиарда рублей, отмечается там же.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в мае увеличилось на 61 тысячу и составило 5,43 миллиона счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 207,9 миллиарда рублей, в структуре оборота 89,5% — сделки с акциями, 5,8% — с облигациями, 4,7% — с паями фондов, сообщает биржа.

По данным торговой площадки, в мае 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,5% и 8% соответственно), акции "Газпрома" (20,7%), "Лукойла" (11,4%), "Норникеля" (7%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5%), акции Яндекса" (4,8%), "Роснефти" (4,7%), "Новатэка" (4%) и МТС (3,6%).