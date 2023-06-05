МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Стоимость акций компании Apple достигла нового исторического максимума, следует из данных торгов. СМИ: Американцы сами ведут свою экономику к краху

По состоянию на 17.28 мск акции Apple дорожали на 1,55%, до 183,76 доллара за ценную бумагу. Максимально акции компании в понедельник дорожали до 183,98 доллара. Таким образом, показатель превысил предыдущий максимум, который был достигнут в январе прошлого года.

Стоимость акций Apple активно растет с начала года – бумаги подорожали уже более чем на 40%. Капитализация компании постепенно вновь приближается к 3 триллионам долларов, в январе прошлого Apple стала первой компаний в истории, которая преодолела эту отметку. С учетом текущей цены на акцию, ее капитализация составляет примерно 2,9 триллиона.

Трейдеры будут следить за Всемирной конференцией для разработчиков, проводимой Apple (WWDC), на которой, как ожидается, компания представит гарнитуру смешанной реальности. По словам главного рыночного стратега Miller Tabak + Co. Мэтта Мэли (Matt Maley), которого цитирует агентство Блумберг, это даст акциям дополнительный толчок вверх.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.