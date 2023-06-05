МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в понедельник после того как закрылись в плюсе на 1-2% в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.44 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,19%, до 33699,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,18%, до 13264,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4286,35 пункта.

По итогам торгов пятницы Dow Jones вырос на 2,12%, NASDAQ – на 1,07%, S&P 500 – на 1,45%. Трейдеры реагировали на принятие закона о повышении лимита госдолга страны, который в субботу был подписан президентом США Джо Байденом. Также рынки оценивали данные по рынку труда.

В понедельник Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные по индексу деловой активности в сфере услуг США, который в мае неожиданно снизился до 50,3% с 51,9% месяцем ранее.