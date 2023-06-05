Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год
Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года, следует из сообщения компании.
"На заседании совета директоров, состоявшемся 5 июня 2023 года, было принято решение рекомендовать общему ежегодному собранию акционеров компании не распределять прибыль компании и не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года", — говорится в сообщении.
В пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что уже выплатили промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере 302 миллиона долларов. "В текущих неблагоприятных рыночных условиях долговая нагрузка компании относительно высока. При этом компания сохраняет свои планы по масштабной инвестиционной программе, в том числе по экологической модернизации своих заводов", — добавили в пресс-службе "Русала".