МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером после публикации слабых макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов. Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

По состоянию на 18.35 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,85 доллара, или на 0,2%, до 1973,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,55% — до 23,617 доллара за унцию.

В понедельник Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал свою ежемесячную статистику по деловой активности. По данным Института, Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае неожиданно снизился до 50,3% с показателя апреля в 51,9%, аналитики при этом ждали роста индекса на 52,2%. Индекс занятости в секторе услуг страны в мае также снизился — до 49,2% с 50,8% в апреле.

Инвесторы оценивают влияние этих данных на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, чье заседание по учетной ставке состоится 13-14 июня. Согласно CME Group, 79,5% аналитиков прогнозируют, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5-5,25%. Повышение учетной ставки, как правило, укрепляет национальную валюту, а цены на золото чувствительны к стоимости доллара.