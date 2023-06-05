Стоимость золота растет после публикации слабых макроэкономических данных по США
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером после публикации слабых макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.35 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,85 доллара, или на 0,2%, до 1973,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,55% — до 23,617 доллара за унцию.
В понедельник Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал свою ежемесячную статистику по деловой активности. По данным Института, Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае неожиданно снизился до 50,3% с показателя апреля в 51,9%, аналитики при этом ждали роста индекса на 52,2%. Индекс занятости в секторе услуг страны в мае также снизился — до 49,2% с 50,8% в апреле.
Инвесторы оценивают влияние этих данных на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, чье заседание по учетной ставке состоится 13-14 июня. Согласно CME Group, 79,5% аналитиков прогнозируют, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5-5,25%. Повышение учетной ставки, как правило, укрепляет национальную валюту, а цены на золото чувствительны к стоимости доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20230605/840762257.html