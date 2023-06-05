2023-06-05T19:00:05+03:00
2023-06-05T19:00:05+03:00
2023-06-05T19:00:05+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230605/840762433.html
Российский рынок акций снизился на 0,9 процента за торговую сессию
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника упал на 0,9%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,93%, до... ПРАЙМ, 05.06.2023
рынки, новости, биржи
https://cdnn.1prime.ru/images/83761/47/837614732.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83761/47/837614732.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83761/47/837614731.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83761/47/837614731.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83761/47/837614719.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83761/47/837614719.jpg
https://1prime.ru/gas/20230605/840761601.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника упал на 0,9%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,93%, до 2694,14 пункта, долларовый РТС — на 0,30%, до 1048,37 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 53 копейки — до 80,97 рубля.