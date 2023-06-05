МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника упал на 0,9%, следует из данных Московской биржи. Grayzone нашел у места подрыва "Северных потоков" дайверский ботинок

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,93%, до 2694,14 пункта, долларовый РТС — на 0,30%, до 1048,37 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 53 копейки — до 80,97 рубля.