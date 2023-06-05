МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 вырос на 5% за первый день торгов после назначения нового правительства Турции, свидетельствуют данные биржи.

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл в ночь на воскресенье состав нового кабинета министров страны, в котором остались лишь двое министров из прежнего состава.

По итогам торгов в понедельник индекс BIST 100 вырос на 5,04%, индекс BIST 30 – на 5,57%.

При этом за месяц показатель BIST 100 вырос на 22%.

Турецкая лира торгуется по отношению к доллару на рекордно низком уровне — больше 21 лиры за доллар.

Новый министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил в воскресенье, что главной целью для него станет достижение макрофинансовой стабильности и снижение инфляции.