Фондовые индексы Европы снизились после выхода слабой статистики по еврозоне
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились в понедельник после публикации статистики по еврозоне, которая оказалась хуже ожиданий, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,07%, до 7601,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,94%, до 7202,64 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 15965,15 пункта.
Европейские трейдеры в понедельник оценивали статистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в мае снизился до 52,8 пункта с 54,1 пункта в апреле. Значение оказалось ниже предварительной оценки в 53,3 пункта.
Кроме того, аналогичный индекс PMI Германии, по окончательной оценке, снизился до 53,9 пункта с 54,2 пункта в апреле, в то время как предварительная оценка подразумевала уровень показателя в 54,3 пункта. Во Франции индекс уменьшился в мае до 51,2 пункта с уровня апреля в 52,4 пункта против ожидаемых 51,4 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20230605/840762649.html