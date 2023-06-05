МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились в понедельник после публикации статистики по еврозоне, которая оказалась хуже ожиданий, свидетельствуют данные торгов. Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 80,95 рубля

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,07%, до 7601,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,94%, до 7202,64 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 15965,15 пункта.

Европейские трейдеры в понедельник оценивали статистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в мае снизился до 52,8 пункта с 54,1 пункта в апреле. Значение оказалось ниже предварительной оценки в 53,3 пункта.

Кроме того, аналогичный индекс PMI Германии, по окончательной оценке, снизился до 53,9 пункта с 54,2 пункта в апреле, в то время как предварительная оценка подразумевала уровень показателя в 54,3 пункта. Во Франции индекс уменьшился в мае до 51,2 пункта с уровня апреля в 52,4 пункта против ожидаемых 51,4 пункта.