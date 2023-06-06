МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли сессию вторника в основном в минусе, свидетельствуют данные торгов. ФРС считает дальнейшее повышение ставки менее целесообразным

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился по итогам торгов на 1,15%, до 3 195,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,73%, до 1 998,62 пункта; гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index сократился на 0,05%, до 19 099,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,2%, до 7129,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,9%, до 32 506,78 пункта.

Южнокорейская биржа во вторник не работала в связи с выходным днем в стране, по итогам понедельника индекс KOSPI вырос на 0,54%, до 2 615,41 пункта.

Рынки пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на следующей неделе. ФРС объявит свое решение по учетной ставке по итогам двухдневного заседания 13-14 июня. Также регулятор опубликует макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл. По данным CME Group, 74,8% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 5-5,25% годовых.

Также трейдеры оценивали решение центрального банка Австралии по учетной ставке. Ранее во вторник центробанк страны повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,1%, что стало максимальным показателем за 11 лет.