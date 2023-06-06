МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник снижаются после слабых статданных по США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые биржи АТР закрыли сессию вторника в основном в минусе

По состоянию на 13.03 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,13% — до 33 573 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,05%, до 14 582 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 4 277 пунктов.

"Американские акции снизились после более слабых, чем ожидалось, данных ISM по деловой активности в сфере услуг и несколько неуверенного восприятия инвесторами долгожданного запуска продукта от технологического гиганта Apple", — сказал порталу MarketWatch управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

Так, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в мае неожиданно снизился — до 50,3% с 51,9% месяцем ранее. Прогноз составлял 52,2%.