МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Цена меди в среду показывает незначительный рост после выхода макростатистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Китая в 2023 году

По состоянию на 7.52 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,11%, до 3,7707 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,05% — до 8 339 долларов, алюминия — снизилась на 1,52%, до 2 210 долларов, цинка — поднялась на 1,33%, до 2 319 долларов.

Инвесторы обращают внимание на торговую статистику из Китая, крупнейшего потребителя меди. Экспорт КНР в мае в годовом выражении сократился на 7,5% при прогнозе уменьшения лишь на 0,4%, а вот импорт опустился слабее ожиданий — на 4,5% вместо 8%.