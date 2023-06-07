МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Цена на золото немного снижается в среду утром после роста в течение двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет примерно на 0,5 процента

По состоянию на 8.57 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,95 доллара, или на 0,1%, до 1979,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,2% — до 23,622 доллара за унцию.

За две предыдущие торговые сессии стоимость золота увеличилась на 0,6%. Росту цены драгметалла способствовало некоторое удешевление доллара. Чем дешевле доллар, тем выше спрос на золото, так как этот драгоценный металл становится более доступным для покупки в другой валюте.

Также инвесторы ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на следующей неделе. ФРС объявит решение по учетной ставке по итогам двухдневного заседания 13-14 июня. По данным CME Group, 80,6% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 5-5,25% годовых. Кроме того, регулятор опубликует макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл.