МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается в первой половине дня, оставаясь приблизительно на уровнях открытия торгов, следует из данных Московской биржи. "СПБ Биржа" увеличит количество ETF на торгах

К 10.55 мск индекс Мосбиржи растет на 0,36% — до 2690,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,21%, до 1040,35 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи повышался на 0,39%.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,89% — до 75,61 доллара за баррель.

В лидерах роста — расписки "Европейского медицинского центра", подскакивающие на 9,18%, расписки Ozon (+4,97%), акции "Мосэнерго" (+3,22%) и расписки VK (+1,43%)

Акции "Камаза" растут на 2,58%. В среду совет директоров компании рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2022 год. В конце мая генеральный директор компании говорил, что "Камаз" может выплатить дивиденды по итогам 2022 года.

Сильнее всего снижаются акции ТМК (-1,18%), Polymetal (-0,82%), "Совкомфлота" (-0,72%), "Фосагро" (-0,59%) и "Лукойла" (-0,5%).

Акции "Русснефти" дешевеют на 0,78% после рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2022 год.

"В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восстановление от локальных минимумов ввиду отсутствия веских негативных внутренних и внешних сигналов, хотя настроения за рубежом в целом скорее осторожны", — прокомментировала аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

Аналитики Промсвязьбанка в свою очередь ожидают, что индекс Мосбиржи в среду протестирует отметку 2700 пунктов.