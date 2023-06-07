МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. В среду цены на природный газ в США прибавили более 2% и достигли 7-дневного максимума, поскольку прогнозы более жаркой погоды улучшили перспективы спроса в целях генерации электроэнергии для систем кондиционирования, передает Reuters.

В 15.43 по Гринвичу июльские фьючерсы на газ на NYMEX торговались с повышением на 5,6 цента, или 2,5%, по 2,32 доллара за млн БТЕ.

Цены растут на фоне "регулярного пересмотра метеопрогнозов (в сторону более жаркой погоды), указывающих на рост спроса на газ со стороны электроэнергетических компаний в следующие три недели", считает Гэри Каннингэм, директор исследовательского подразделения в Tradition Energy.

"Котировки июльских (контрактов) прочно засели ниже 2,40 доллара ввиду фундаментальных факторов. (Положение могут спасти) существенные изменения, например возобновление работы СПГ-терминалов, которые сейчас закрыты на регламентные работы", — добавляет Каннингэм.

В июне поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США сократились до 12,0 млрд кубических футов в день против 13,0 млрд кубических футов в день в мае. В апреле показатель достиг рекордных 14,0 млрд кубических футов в день. Падение показателя связано с техническим обслуживанием нескольких объектов, включая Sabine Pass в Луизиане.

По данным Refinitiv, среднее производство газа в США на этой неделе составит около 102,2 млрд кубических футов в день против 103 млрд кубических футов в день на прошлой неделе. На следующей неделе показатель может достичь 102,6 млрд кубических футов в день.

В четверг трейдеры будут ждать данных Минэнерго США по запасам газа, которые выйдут в 14.30 по Гринвичу.