МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в минусе в среду на снижении рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Котировки газа в США растут на прогнозах жаркой погоды

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,05%, до 7624,34 пункта, французский CAC 40 — на 0,09%, до 7202,79 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 15960,56 пункта.

По словам экспертов, в среду трейдеры отказывались от риска после слабых данных по Китаю и Германии. Так, экспорт КНР в мае в годовом выражении сократился на 7,5% при прогнозе уменьшения лишь на 0,4%, а вот импорт опустился слабее ожиданий — на 4,5% вместо 8%. А объем промышленного производства в Германии в апреле увеличился на 0,3% в месячном выражении после снижения в марте на 2,1%. Эксперты прогнозировали рост на 0,6%.

"Аппетит к риску выглядел шатко сегодня после данных о торговле Китая и разочаровывающей статистики о промышленном производстве в Германии", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика IG Криса Бошама (Chris Beauchamp).

В четверг будут опубликованы окончательные данные об экономике еврозоны в первом квартале. Первая и промежуточная оценки показывали рост ВВП стран валютного блока на 1,3% в годовом выражении.