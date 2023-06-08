МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Дискретный аукцион длительностью 30 минут вновь введен Мосбиржей для привилегированных акций банка "Санкт-Петербург" в 10.33 мск после роста их цены более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. Минфин разместил ОФЗ серии 52005 на безлимитном аукционе

"По состоянию на 10.29 мск текущая цена составила 76.05 рубля (+31,12 %). Произошло повышение на 20% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (58 рублей). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10.33 мск", — сообщает Мосбиржа.

Торговая площадка возобновит торги привилегированными акциями банка в 11.03 мск. Это уже третий раз с начала текущей недели, когда Мосбиржа вводит дискретный аукцион для данных бумаг. По состоянию на 10.38 мск ценные бумаги росли в цене на 30,95%, до 75,95 рубля.

В конце мая Московская биржа сообщила, что с 5 июня дискретные аукционы смогут проводиться по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам. Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин указывал, что технология дискретного аукциона показала себя эффективным инструментом в периоды повышенной волатильности: она позволяет сгладить резкие всплески ценовых колебаний, успокоить настроения на рынке. С другой стороны, клиенты не теряют возможности корректировать свои позиции, что очень важно в моменты высокой волатильности.

Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов. После 16.40 мск дискретные аукционы не проводятся.