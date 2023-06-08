АНКАРА, 8 июн — ПРАЙМ. Валютные трейдеры в Турции рассматривают ситуацию вокруг национальной валюты как сигнал о переходе к более свободному рынку, накануне лира "пережила" самый худший день за последние полтора года, пишет газета Dünya. Турецкая лира продолжает дешеветь к доллару

Доллар в четверг продолжает дорожать к лире, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.51 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,5%, до 23,3631 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 23,2478 лиры. Ранее в ходе торгов показатель максимально достигал 23,5635 лиры, что стало новым историческим минимумом для турецкой валюты. Лира дешевеет к доллару с конца мая. За этот период доллар подорожал к турецкой валюте на 16,7%.

"Турецкая лира пережила вчера худший день за последние полтора года. Восходящая динамика курса доллара к лире, продолжающаяся с начала недели, набрала силу в первой половине торгового дня. Курс доллара к лире, превысивший отметку 23 лиры за доллар, побил рекорд, подскочив более чем на 7 процентов", — уточнила газета.

"Валютные трейдеры рассматривают эти движения как сильный сигнал о шагах по переходу от структуры, в которой государственный сектор является определяющим фактором, к более свободному рынку. Экономисты говорят, что курс найдет равновесие на уровне 25 лир за доллар", — пишет издание.