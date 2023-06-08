МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг выросли на 1% после выхода данных, указавших на рост заявок на пособие по безработице в США. Эти данные говорят в пользу паузы в повышении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), передает Reuters.

Около 13.24 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 1,1%, до 1960,19 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,8%, до 1974,40 доллара за унцию.

Число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе резко выросло, просигнализировав об охлаждении рынка труда на фоне усиливающихся опасений по поводу рецессии.

"Эти данные говорят об ослаблении экономики США, что является позитивным фактором для котировок золота, поскольку ФРС, вероятно, приостановит повышение процентных ставок", — отметил Эдвард Мойя старший рыночный аналитик OANDA.

"Если инфляция продолжит замедляться, и ФРС приостановит повышение процентных ставок (а в настоящее время она не сигнализирует о вероятности увеличения стоимости заимствований на следующем заседании), то цены на золото могут вырасти", — добавил Мойя.

После выхода данных по занятости курс доллара против корзины основных валют снизился на 0,4%, почти до 7-дневного минимума, что сделало золото менее дорогим для держателей других валют, а доходность 10-летних казначейских облигаций США упала.

Участники рынка теперь в 76% оценивают вероятность того, что центральный банк США не будет повышать процентные ставки на заседании на следующей неделе. Ранее эта вероятность оценивалась почти в 66%, согласно данным Fedwatch от CME.

Снижение процентных ставок в США оказывает давление на доллар и доходность облигаций, повышая привлекательность золота, которое не приносит дохода в виде процентов или дивидендов.

Отчет по потребительской инфляции в США за май, который должен быть опубликован 13 июня, может внести больше ясности относительно состояния крупнейшей экономики мира.

"Степень неопределенности крайне высока, и это отражается в ценах на золото. Если доходность (казначейских облигаций) сейчас начнет снижаться, котировки золота могут значительно вырасти", — отметил Даниэль Павилонис, из RJO Futures.

Цены на серебро выросли на 2,2%, до 23,97 доллара за унцию, платина подешевела на 0,4%, до 1014,31 доллара за унцию, а палладий — на 0,5%, до 1381,43 доллара за унцию.