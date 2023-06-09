МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Нефтяные цены нацелены завершить с понижением вторую неделю подряд, сообщает Reuters. Котировки в пятницу снижаются на фоне сомнений в устойчивости спроса в Китае. Между тем на рынках сомневаются, что США и Иран смогут заключить ядерную сделку.

Около 07.36 по Гринвичу фьючеры на нефть Brent снизились в цене на 26 центов, или 0,3%, до 75,70 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 22 цента, или на 0,3%, до 70,94 доллара за баррель.

"Ожидается, что в краткосрочной перспективе нефтяные цены будут держаться примерно в трехдолларовом диапазоне, немного выше и немного ниже 70 долларов за баррель", — отметил Сатору Ёсида из Rakuten Securities.

В четверг котировки нефти Brent и WTI упали примерно на 1 доллар. В ходе сессии котировки падали на 3 доллара, однако снижение цен замедлилось после того, как США и Иран опровергли сообщения новостного ресурса Middle East Eye о том, что они приблизились к заключению ядерной сделки.

Цены на нефть могут снизиться примерно на 1% по итогам этой недели.

Цены на нефть выросли в начале недели после того, как Саудовская Аравия на прошлых выходных пообещала провести дополнительное сокращение добычи. Однако в дальнейшем котировки утратили позиции на фоне увеличения запасов топлива в США и слабых данных по китайскому экспорту.

По словам Ёсиды, ожидания более ограниченного предложения и роста спроса по мере начала летнего сезона автомобильных поездок в США пересиливают беспокойство по поводу медленного роста спроса на топливо в Китае.

"Цены на сырую нефть не получили никакой поддержки от Китая, так как темпы восстановления его экономики разочаровали", — сказал Эдвард Мойя из OANDA.

Хотя восстановление китайской экономики идет медленнее, чем ожидалось, Индии удалось сохранить экономический импульс.

Высокий уровень промышленной активности способствовал резкому росту потребления топлива в Индии в мае, в результате чего продажи дизельного топлива достигли рекордного уровня.

Некоторые аналитики ожидают, что цены на нефть поднимутся, если ФРС не будет повышать ставки на своем следующем заседании 13-14 июня. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что ставка повышена не будет.

В то же время отсутствие аналогичных сигналов от других крупных центральных банков негативно сказывается на перспективах спроса на нефть, добавил Мойя.