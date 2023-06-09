МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. В пятницу доллар США поднялся от двухнедельных минимумов после ослабления на этой неделе, спровоцированного ожиданиями паузы в цикле ужесточения политики ФРС, передает Reuters.

На следующей неделе состоятся заседания нескольких центральных банков, в том числе ФРС, ЕЦБ и Банка Японии.

Вышедшие в четверг официальные данные показали, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до максимума более чем за полтора года. Этот отчет спровоцировал однодневное падение индекса доллара на 0,8%, самое глубокое с марта, когда в США был кризис региональных банков.

С начала недели индекс потерял 0,6% и нацелен на самое существенное недельное снижение с середины марта. На момент написания статьи индекс находился на 0,2% выше уровня закрытия четверга.

"Рынки восприняли скачок числа заявок на пособие по безработице как явный признак ослабления американской экономики в будущем и как сигнал о меньшей решительности ФРС при повышении ставок", — сказал аналитик CaxtonFX Дэвид Стритч.

"Теперь вопрос в том, являются ли эти данные изолированными, и рынок придал им слишком большое значение, или это первый тревожный сигнал о том, что экономика США слабее, чем ожидалось", — добавил он.

Рынки учитывают в котировках 25-процентную вероятность повышения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов н следующей неделе.

"До заседаний, которые состоялись на этой неделе, я ожидал, что сохранится статус-кво, но сейчас я не исключаю сюрпризов, так как центральный банк Канады, который ранее явно сигнализировали о паузе, повысил ставки, заявив, что его беспокоит инфляция", — сказал валютный стратег-аналитик BCA Честер Нтонифор.

На этой неделе Банк Канады и Резервный банк Австралии неожиданно для рынков повысили процентные ставки, что усилило ожидания ужесточения политики других центральных банков.

Трейдеры ожидают, что в четверг ЕЦБ повысит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, до 3,50%.

"Для меня очевидно, что ЕЦБ будет сохранять жесткую позицию, но я не думаю, что он будет действовать более жестко, чем уже учитывается в котировках на рынке", — говорит Нтонифор.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,2%, до 1,0762, отступив от достигнутого в четверг максимума за две недели.

Пара британский фунт/доллар США, которая в четверг подскочила на 1%, торговалась на уровне закрытия предыдущей сессии 1,2546, недалеко от одномесячного максимума.

Пара доллар США/японская иена поднялась на 0,46%, до 139,55, после того как управляющий Банка Японии Казуо Уэда подтвердил, что банк твердо намерен проводить крайне мягкую политику.