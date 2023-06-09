МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. В пятницу контракты на сою в Чикаго дорожают, нацеливаясь на рост по итогам недели. Как сообщает Reuters, рынку оказывают поддержку опасения относительно предложения, учитывая снижение урожая в Аргентине.

Пшеница торгуется почти без изменений, также готовясь продемонстрировать рост по итогам недели. Кукуруза дешевеет и по завершении недели может упасть в цене.

В 11.00 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT прибавили 0,5%, до 13,70 доллара за бушель. Пшеница упала на 0,2%, до 6,25 1/4 доллара, а кукуруза потеряла 0,5% и опустилась до 6,07 доллара.

С начала недели цены на сою и пшеницу прибавили 1,3% и 1% соответственно, а котировки кукурузы потеряли 0,3%.

Трейдеры ждут ежемесячных Оценок мирового спроса и предложения (WASDE) Минсельхоза США, которые выйдут позднее в пятницу.

Сбор урожая сои в Аргентине почти завершен. Ожидается, что всего будет собрано лишь 21 млн тонн, что существенно отстает от прошлогодних показателей.

Рынок пшеницы получает поддержку на фоне опасений по поводу эскалации российско-украинского конфликта и возможного снижения урожая из-за подрыва плотины Каховской ГЭС.

В Кремле заявили, что подрыв на аммиакопроводе, по которому удобрения поставлялись из России через территорию Украины, будет иметь негативные последствия для зерновой сделки.

"(Сейчас) есть все шансы на то, что после всего произошедшего Москва выполнит свои (прежние) угрозы — которые ранее во многом игнорировались рынком — и выйдет из зернового соглашения, причем уже в следующем месяце", — отмечают в Commerzbank.

В четверг у инвестфондов преобладали длинные позиции по сое, кукурузе, пшенице и соевому маслу, а также короткие позиции — по соевому шроту, сообщили трейдеры.