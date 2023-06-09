МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. В пятницу золото торгуется с понижением на фоне укрепления доллара США, но удерживается вблизи максимумов предыдущей сессии и нацеливается на рост по итогам недели. Как сообщает Reuters, этому способствуют ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре может приостановить повышение процентных ставок.

Около 12.57 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 1963,19 доллара за унцию. Однако котировки могут вырасти на 0,8% по итогам недели, так как они подскочили на 1,5% на еженедельных данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Фьючерсы на золото торговались с повышением на 0,1%, по 1979,60 доллара.

Индекс доллара растет, но остается вблизи достигнутых в четверг минимумов. Укрепление доллара делает золото менее доступным для держателей иных валют.

Внимание рынка переключается на майский индекс потребительских цен (CPI) США, который выйдет 13 июня, за день до обнародования решения ФРС по процентным ставкам.

Согласно опросам Reuters, инфляция в США в мае, вероятно, замедлилась до 0,2% против 0,4% в апреле.

Согласно инструменту Fedwatch от CME, рынки оценивают в 74% вероятность того, что на заседании 13-14 июня центральный банк США удержит ставки на текущем уровне, после повышения на каждом заседании с марта 2022 года. Шансы на повышение ставок на 25 базисных пунктов в июле оцениваются в 52%.

"Мы по-прежнему уверены, что процентные ставки достигли пика и, что рынок, ранее будучи слишком уверенным в (сохранении) жесткой риторики ФРС, скорректирует свои прогнозы должным образом", — считают аналитики Commerzbank.

"Если наше предположение верно, то цены на золото могут вырасти в среднесрочной перспективе", — добавляют они.

Палладий, использующийся при изготовлении каталитических конвертеров для автомобилей, снизился в цене до минимума с июня 2019 года, около 1327 долларов за унцию.

Серебро торгуется без особых изменений, по 24,24 доллара за унцию, и может продемонстрировать самый сильный недельный рост с начала апреля. Платина упала в цене на 1%, до 999,99 доллара, нацелившись, тем не менее, на повышение по итогам третьей недели подряд.