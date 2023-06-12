МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в понедельник вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов. Фондовые рынки Европы растут в ожидании решений ЕЦБ

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,08%, до 3228,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 0,73%, до 2021,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,05%, до 19 399,5 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,45%, до 2629,35 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,52%, до 32 434 пунктов.

Биржи Австралии в понедельник закрыты в связи с выходным днем. В пятницу австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,32% — до 7 122,5 пункта.

Азиатские индексы последовали за динамикой индексов Уолл-стрит, закрывшими торги пятницы ростом в диапазоне 0,1-0,4%. Инвесторы пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, запланированного на 13-14 июня. Согласно данным CME Group, 75,9% аналитиков предполагают, что ФРС сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5-5,25%. Остальные прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5%.

"Учитывая, что инфляция по-прежнему превышает целевой уровень всех центральных банков более чем в два раза, может ли ФРС США действительно позволить себе роскошь сделать паузу, или они правы, что им следует проявлять осторожность, учитывая дефляцию в Китае?" — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).