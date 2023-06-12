МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник растут, пока рынки ждут заседания Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР завершили торги понедельника в основном ростом

По состоянию на 13.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,05% — до 33 926 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,46%, до 14 623,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 4 313,25 пункта.

На этой неделе в среду состоится заседание Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, 74,8% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки ФРС в июне на текущем уровне в 5-5,25% годовых, а на июль 52,3% аналитиков закладывают ставку уже на отметке в 5,25-5,5%.

"S&P 500 сейчас находится на уровнях, которых не было с сентября прошлого года. NASDAQ вырос на 26,68% с начала года — неплохо для экономики, которая, похоже, готова скатиться в рецессию в конце этого года… Самые высокие ставки с 2007 года помогли инфляции немного снизиться, но она все еще превышает комфортный для всех уровень", — считают аналитики ING Economics, которых цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.