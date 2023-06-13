Фондовые индексы АТР выросли по итогам торгов вторника вслед за биржами США
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли во вторник вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,15%, до 3233,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,62%, до 2033,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,62%, до 19 525 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,33%, до 2637,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,23%, до 7138,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,8%, до 33 018,65 пункта.
При этом японский Nikkei 225 превысил отметку в 33 пункта впервые с июля 1990 года. Росту индекса способствовали новости о том, что подразделение SoftBank Group Corp ведет инвестиционные переговоры с Intel Corp. Также Toyota Motor объявил о планах выпустить на рынок электронные автомобили нового поколения с 2026 года. Акции SoftBank Group Corp подорожали на 5,25%, а бумаги Toyota Motor — на 5,05%.
Биржи Азии последовали за индексами Уолл-стрит, закрывшими торги понедельника ростом в диапазоне 0,5-1,5%. Рынки ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, запланированного на 13-14 июня. Согласно данным CME Group, 74,7% аналитиков предполагают, что ФРС сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5-5,25%. Остальные прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5%.
"Ралли на бычьем рынке, похоже, не хочет останавливаться… Уолл-стрит, похоже, уверена, что ФРС не будет повышать ставку в 11-й раз подряд на этой неделе", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).
https://1prime.ru/Financial_market/20230613/840812697.html