МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли во вторник вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 84 рублей

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,15%, до 3233,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,62%, до 2033,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,62%, до 19 525 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,33%, до 2637,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,23%, до 7138,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,8%, до 33 018,65 пункта.

При этом японский Nikkei 225 превысил отметку в 33 пункта впервые с июля 1990 года. Росту индекса способствовали новости о том, что подразделение SoftBank Group Corp ведет инвестиционные переговоры с Intel Corp. Также Toyota Motor объявил о планах выпустить на рынок электронные автомобили нового поколения с 2026 года. Акции SoftBank Group Corp подорожали на 5,25%, а бумаги Toyota Motor — на 5,05%.

Биржи Азии последовали за индексами Уолл-стрит, закрывшими торги понедельника ростом в диапазоне 0,5-1,5%. Рынки ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, запланированного на 13-14 июня. Согласно данным CME Group, 74,7% аналитиков предполагают, что ФРС сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5-5,25%. Остальные прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5%.

"Ралли на бычьем рынке, похоже, не хочет останавливаться… Уолл-стрит, похоже, уверена, что ФРС не будет повышать ставку в 11-й раз подряд на этой неделе", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).