МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник растут в преддверии выхода данных о динамике потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 84 рублей

По состоянию на 12.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,07%, до 34 103 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 14 875,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 4 353,25 пункта.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в США по итогам мая замедлилась до 4,1% с 4,9% месяцем ранее.

Кроме того, завтра, в среду, Федеральная резервная система США опубликует свое решение о дальнейшей монетарной политике с макропрогнозами. По данным CME Group, 73,5% аналитиков ожидают сохранения учетной ставки на уровне 5-5,25% годовых, а остальные — повышения на 0,25 процентного пункта.