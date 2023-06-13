МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут уже более чем на 2% после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Разбитые мечты: продажи рубля и снижение цен на нефть

По состоянию на 13.30 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,05%, до 73,3 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,82%, до 68,39 доллара.

Днем ранее стоимость нефти марки Brent упала на 3,94%, марки WTI — на 4,09%. По замечаниям аналитиков тогда, отрицательной динамике способствовали ожидания сокращения спроса на этот вид сырья, и риски такого сокращения "могут превзойти способность Саудовской Аравии поднять цены".

Речь идёт об ОПЕК+ и резком удешевлении нефти, даже несмотря на то, что по итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении действия своего ограничительного соглашения на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

"Последние несколько дней показали, насколько неустойчивы настроения на нефтяном рынке", — сказал агентству Блумберг аналитик UBS Group AG в Цюрихе Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).