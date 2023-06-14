МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду слабо опускается после роста днем ранее на 2%, свидетельствуют данные торгов. Золото немного дорожает в ожидании решений ФРС США

По состоянию на 8.48 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,19%, до 3,8215 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Во вторник медь подорожала на 2,11%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,8%, до 8 460 долларов, алюминия — на 0,18%, до 2 232 долларов, цинка — на 1,36%, до 2 381,5 доллара.

Днем ранее трейдеры реагировали на сообщения различных СМИ о том, что власти Китая намерены "поддержать" экономику страны. Китай — крупнейший потребитель меди, поэтому позитивные новости о перспективах экономики страны отражаются на ожиданиях со стороны спроса.