МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается почти на 0,9% в первой половине торгов среды, демонстрируя существенный рост вторую торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс рубля продолжает слабеть на Московской бирже

К 11.01 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,86%, до 2781,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41%, до 1034,9 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает в то же время на 1%, до 75,03 доллара за баррель.

В лидерах роста котировок — акции "Соллерса" (+2,29%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+2,03%), акции "Яндекса" (+1,69%), "Аэрофлота" (+1,57%) и ПИКа (+1,44%). Снижаются в цене сильнее всего бумаги "Русагро" (-1,29%), привилегированные акции "Башнефти" (-0,58%), акции Polymetal (-0,55%), акции "Фосагро" (-0,44%) и "Новатэк" (-0,32%).

"В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить повышение благодаря сохранению в целом оптимистичных настроений за рубежом, а также вероятному спросу на акции экспортеров в условиях слабеющего рубля. С Петербургского международного экономического форума при этом наверняка будут поступать новые интересные корпоративные сигналы, провоцируя волатильность в отдельных эмитентах", — считает Елена Кожухова из "Велес капитала".

По мнению аналитиков Промсвязьбанка, индекс Мосбиржи сегодня может усилить рост и двигаться в диапазоне 2780-2820 пунктов. Высокого спроса аналитики ожидают в транспортном секторе и секторе информационных технологий.