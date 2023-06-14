МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на такой вид удобрений, как хлористый калий, могут достигнуть уровня 260-280 долларов за тонну текущим летом, то есть снизиться ещё в интервале 11-33%, таким прогнозом поделился с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Россия готова наращивать поставки минеральных удобрений, заявил Мантуров

"Мировые цены на хлористый калий демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению и нынешним летом могут достигнуть уровня 260-280 долларов за тонну. В пользу этого свидетельствует сообщение 6 июня канадским трейдером Canpotex (реализует продукцию Nutrien и Mosaic) о заключении контракта на поставку хлористого калия в Китай по цене 307 долларов за тонну (на условиях CFR), тогда как в начале апреля "Уралкалий" договорился об отгрузке хлористого калия в Индию по цене 422 доллара за тонну (с тем же базисом)", — отмечает Хазанов.

Сейчас удобрение котируется в диапазоне 315-390 долларов за тонну. И, как объяснил эксперт, сначала, до мая прошлого года, шел затяжной подъем цены на удобрения из-за санкций западных стран против "Беларуськалия" и владельцев "Уралкалия" и "Еврохима", а также из-за квоты в отношении минеральных удобрений из России, установленных Евросоюзом. Так, по данных Хазанова, в июне 2021 года стоимость хлористого калия была на уровне 450-500 долларов за тонну, а к маю 2022 года выросла до 900-1200.

Но затем началось снижение, и к концу прошлого года цена удобрения достигла значений 500-650 долларов за тонну. "Причинами для идущего удешевления хлористого калия являются восстановление объемов производства хлористого калия в Белоруссии и России — благодаря преодолению логистических проблем из-за санкций; переориентации их поставок с Европы на Индию и Китай и реактивация сбыта в Бразилию — фактически имеет место обмен рынками между производителями из России и Белоруссии и их западными и ближневосточными конкурентами", — отметил Хазанов. Правительство продлило квоты на экспорт минеральных удобрений

Также он добавил, что определенную роль в снижении цены сыграло падение спроса на хлористый калий в европейских странах после того, как в прошлом году местные фермеры закупили удобрение про запас. И более того, из-за сложной ситуации в сельском хозяйстве Европы и больших запасов на складах также и в Бразилии, Индии и Китае потребление хлористого калия в июне и июле "может остаться слабым", считает эксперт. Как следствие — иностранные трейдеры будут требовать скидки от своих поставщиков, из-за чего цены пойдут вниз.

Что же касается упомянутого контракта "Уралкалия" на поставки в Индию, в апреле компания подписала такой договор с крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений — Indian Potash Limited (IPL) по цене 422 доллара за тонну на условиях CFR, при том что когда в прошлом году первым контракты с Индией и Китаем заключил Canpotex, то контрактная цена составила 590 долларов за тонну.