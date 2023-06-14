МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Shell Pakistan сегодня сообщила, что ее материнская компания Shell уведомила ее о намерении продать свою долю в пакистанском бизнесе, передает Reuters.

Shell Petroleum Company (SPCo), непосредственная материнская компания, владеет 77%-ной долей в местных операциях, которые в 2022 году понесли убытки из-за неблагоприятных валютных курсов, девальвации пакистанской рупии и просроченной дебиторской задолженности.

"Совет директоров Shell Pakistan Limited (SPL) на встрече, организованной 14 июня 2023 года, был уведомлен компанией The Shell Petroleum Company Limited (SPCo) о ее намерении продать долю в SPL", — указала фирма в заявлении для фондовой биржи.

Неизвестно, какую именно долю планирует продать SPCo.

"Это заявление не влияет на текущую деятельность SPL, которая продолжится", — отметила компания в заявлении.