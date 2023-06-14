МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, направленный на расширение возможностей эмитентов и инвесторов при совершении операций с ценными бумагами, в том числе с использованием финансовых платформ.

Документ разрешает неквалифицированным инвесторам без прохождения тестирования совершать сделки с государственными ценными бумагами субъектов РФ. Согласно пояснительной записке, это расширит спектр наиболее надежных и консервативных инструментов для широкого круга розничных инвесторов, упростив и ускорив их приобретение, в том числе через финансовую платформу.

Кроме того, законопроект разрешает эмитентам облигаций, размещаемых через финансовую платформу, и агентам, действующим по их поручению, покупать такие бумаги через эту же платформу.

А операторам финансовых платформ разрешается совмещать свою деятельность с деятельностью оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и оператора обмена ЦФА, которые являются некредитными финансовыми организациями.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.