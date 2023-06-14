 

МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (май) 2,6% -0,8%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (май) -432,3 трлн йен 1331,9 трлн йен
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (май) -4,3 тыс 15 тыс
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (май) -27,1 тыс
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (май) 3,7% 3,7%
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (май) 4,7% 4,4%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (май) 5,6% 3,8%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (май) 3,6%
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы (май) 5,2% 5,2%
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -1,7% 0,5%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,6% -0,1%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (май) 0,7% -0,1%
10:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (апрель) 25,6 млрд евро 21,5 млрд евро
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (май) 261,6 тыс 225 тыс
15:15 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (июнь) 3,25% 3,5%
15:15 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 4%
15:15 EUR Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике
15:15 EUR Еврозона — Решение ЕЦБ по процентной ставке (июнь) 3,75% 4%
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) 0,4% 0,1%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (май) 0,2% 0%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (май) 0,4% -0,6%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 261 тыс 250 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (июнь) -31,8 -16
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь) -10,4 -13,5
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июнь) -8,6 -4,4
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (май) 0,4% -0,1%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (апрель) 0,7% -0,2%
15:45 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (май) 0,24%
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (май) 0,5% 0,1%
16:15 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (апрель) -0,1% 0,2%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель) 0,3% -0,1%
17:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
18:35 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (апрель) 133,3 млрд долл 107,4 млрд долл

 

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.06) 585 млрд долл (на 02.06)
19:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) -2,7% -1,9% (прогноз)
RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2023
RUB Совкомфлот — ГОСА (реестр закрыт 22.05.23, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 05.07.2023) 0 — див-д 2021 4,3 (рекоменд. СД) — див-д 2022

 

 

 