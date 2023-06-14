МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письма 9 нефтяным компаниям с требованием увеличить продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 на бирже, в отсутствие принятия мер служба может рассмотреть это как нарушение законодательства и возбудить антимонопольные дела, сообщили журналистам в ФАС. Россиянам объяснили, как сэкономить на бензине

"ФАС направила письма 9 нефтяным компаниям с требованием увеличить объемы продаж бензинов на бирже", — говорится в сообщении.

"В случае отсутствия принятия мер служба может рассматривать такие действия как признаки нарушения закона о защите конкуренции и может возбудить антимонопольные дела", — добавили в ФАС, отметив, что сейчас также прорабатывается повышение обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов.

По данным ФАС, продажи бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже в России за последние пять месяцев снизились на 7,9%, что вызвало рост биржевых цен.

"Снижение объема за последние пять месяцев составило 7,9%. Это привело к тому, что на внутреннем рынке образовался неудовлетворенный спрос на бензины Аи-92 и Аи-95. В связи с этим наблюдается существенное изменение оптовых (биржевых) цен на нефтепродукты", – сообщили в ФАС.

Стоимость Аи-95 на бирже с середины мая активно растет и уже несколько раз обновила рекордные значения. Минэнерго России, в мае комментируя РИА Новости эту ситуацию, заявило, что такая динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице — в преддверии ремонтного сезона на НПЗ были созданы достаточные запасы топлива. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.

На фоне продолжающего роста оптовых цен Минэнерго РФ в конце мая заявило, что рассматривает ограничение экспорта бензина. После этого вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с нефтяниками по ситуации на российском рынке нефтепродуктов, поручив производителям топлива обеспечить равномерные и регулярные продажи на бирже и отметив, что необходимо отслеживать цены на заправках и в опте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов на НПЗ.