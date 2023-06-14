МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Московская биржа с 15 июня начнет расчет фиксингов акций и депозитарных расписок, говорится в сообщении торговой площадки. Минфин рассказал, когда вступят в силу новые параметры топливного демпфера

"15 июня 2023 года Московская биржа начинает расчет новых индикаторов – фиксингов ценных бумаг. Фиксинги ценных бумаг рассчитываются ежедневно по акциям и депозитарным распискам, входящим в состав индекса Мосбиржи и индекса РТС по формуле средневзвешенной цены за период с 15.00 до 16.00 по московскому времени", — отмечается в сообщении.

Фиксинги ценных бумаг отражают репрезентативную стоимость ценных бумаг, которая может использоваться как в биржевых продуктах, например, фьючерсах и опционах, так и в структурных продуктах банков и других финансовых институтов, поясняется там же.