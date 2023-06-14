2023-06-14T20:09:58+03:00
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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230614/840828171.html
"Полюс" прекратил раскрывать информацию на LSE
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. "Полюс" прекратил раскрывать информацию по правилам листинга LSE из-за прекращения предоставления услуг провайдера по публикации информации RNS, следует... ПРАЙМ, 14.06.2023
индексы, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, полюс, lse, листинг
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. "Полюс" прекратил раскрывать информацию по правилам листинга LSE из-за прекращения предоставления услуг провайдера по публикации информации RNS, следует из сообщения компании.
"ПАО "Полюс" (LSE, MOEX ‒ PLZL) сообщает, что RNS, текущий основной провайдер услуг по публикации информации (Primary Information Provider, "PIP") прекратил предоставление услуг компании… Таким образом, начиная с 14 июня 2023 года, компания не сможет раскрывать регуляторную информацию или публиковать иную информацию в порядке, предусмотренном регламентом Великобритании о злоупотреблениях на рынке, правилами в отношении раскрытия и прозрачности информации, а также правилами листинга Лондонской фондовой биржи",- говорится в сообщении.
"Полюс" направил запросы другим провайдерам, аккредитованным управлением по финансовому надзору, однако не получил согласия на предоставление услуг ни от одного из них.
Компания уточнила, что продолжит раскрыть информацию на своем сайте.