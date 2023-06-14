МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. "Полюс" прекратил раскрывать информацию по правилам листинга LSE из-за прекращения предоставления услуг провайдера по публикации информации RNS, следует из сообщения компании. Немецкий фондовый индекс DAX обновил исторический максимум

"ПАО "Полюс" (LSE, MOEX ‒ PLZL) сообщает, что RNS, текущий основной провайдер услуг по публикации информации (Primary Information Provider, "PIP") прекратил предоставление услуг компании… Таким образом, начиная с 14 июня 2023 года, компания не сможет раскрывать регуляторную информацию или публиковать иную информацию в порядке, предусмотренном регламентом Великобритании о злоупотреблениях на рынке, правилами в отношении раскрытия и прозрачности информации, а также правилами листинга Лондонской фондовой биржи",- говорится в сообщении.

"Полюс" направил запросы другим провайдерам, аккредитованным управлением по финансовому надзору, однако не получил согласия на предоставление услуг ни от одного из них.

Компания уточнила, что продолжит раскрыть информацию на своем сайте.