МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Биржевая цена на медь снижается в четверг утром, пока рынки оценивают макростатистику из Китая, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть растут в рамках коррекции

По состоянию на 8.52 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,59%, до 3,8375 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,58%, до 8509 долларов, алюминия — на 0,96%, до 2253,5 доллара, цинка — на 4,41%, до 2486,5 доллара.

Рынок металлов оценивает макроэкономические данные из Китая — крупнейшего мирового потребителя меди, выпущенные ранее в четверг. Данные показали в целом позитивную динамику, но оказались слабее ожиданий аналитиков. Так, объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам мая вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,6%.

Кроме того, объем розничных продаж потребительских товаров в Китае с начала года (в январе-мае) вырос на 9,3%, составив 18,763 триллиона юаней (2,615 триллиона долларов). Отдельно в мае показатель достиг отметки в 3,78 триллиона юаней (526,8 миллиарда долларов), рост по сравнению с маем 2022 года составил 12,7%. Прогнозировался рост на 13,6%.