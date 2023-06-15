МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,3% в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. "Роснефть" в июне превысила нормативы поставки бензина на биржу

К 10.01 индекс Мосбиржи повышается на 0,33%, до 2774,18 пункта, долларовый индекс РТС при этом снижается на 0,03%, до 1035,48 пункта.