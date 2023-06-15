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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230615/840832801.html
Российский рынок акций растет в начале торгов четверга
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Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Российский рынок акций повышается примерно на 0,3% в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. К 10.01 индекс Мосбиржи повышается на 0,33%, до 2774,18... ПРАЙМ, 15.06.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,3% в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
К 10.01 индекс Мосбиржи повышается на 0,33%, до 2774,18 пункта, долларовый индекс РТС при этом снижается на 0,03%, до 1035,48 пункта.