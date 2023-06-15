С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Московская биржа предложила идею создать международный депозитарий на базе одного из институтов БРИКС, сообщил журналистам председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В МИД оценили возможность введения единой валюты БРИКС

Он напомнил, что на сегодня существует три международных центральных депозитария, все они подключены ко всем центральным депозитариям стран. Идея в том, чтобы создать международный депозитарий, который был бы открытой платформой.

"Один из институтов БРИКС мог бы быть учредителем. Но это пока только идея, которая требует осмысления и переговоров. Идея сырая", — сказал он, отметив, что с Банком России ее пока не обсуждал.

По его словам, было бы логично создать альтернативную систему учета ценных бумаг, так же, как должна быть альтернатива SWIFT.

"Потому что когда монополии используются одними государствами как метод воздействия на других — это неправильно. Если государства не готовы к инфраструктуре относиться нейтрально, то должна быть конкуренция инфраструктур", — отметил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.