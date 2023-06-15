МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в рамках коррекции после падения ранее днем, свидетельствуют данные торгов. Глава "Газпром нефти" оценил решения ОПЕК+

По состоянию на 14.35 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,16%, до 74,05 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,11%, до 69,03 доллара.

Днем ранее стоимость нефти марки Brent упала на 1,47%, марки WTI — на 1,28%. Рынки оценивали статистику по запасам этого вида сырья в США, опубликованную в среду. Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 9 июня увеличились сразу на 7,9 миллиона баррелей, или 1,7%, — до 467,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов — на 0,5 миллиона баррелей.

"Многие думают, что цены на нефть низкие, потому что спрос слабый", — сказал агентству Блумберг аналитик UBS Group AG в Цюрихе Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). "Но, несмотря на значительное восстановление спроса, глобальные видимые запасы нефти не упали в первые четыре месяца этого года, потому что рост предложения также был значительным", — заключил эксперт.