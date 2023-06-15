С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Ужесточение требований для получения статуса квалифицированного инвестора по имущественному цензу предполагается в два этапа, рассказал журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ РФ Михаил Мамута. ЦБ ждет ускорения годовой инфляции в России

"Мы провели дополнительный анализ, во-первых, по накопленной инфляции, во-вторых, посмотрели с точки зрения международного опыта, сравнили в сопоставимых ценах. Мы считаем, что адекватный уровень, до которого мы считали бы правильным поднимать имущественный ценз, это 24-25 миллионов рублей", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

"Но что мы считаем возможным — это повышение ценза в два этапа с определённым лагом — до 12, например, и потом до 24-25 миллионов рублей", — добавил он, отметив, что это необходимо для того, чтобы рынок мог нормально к нововведению адаптироваться. По его словам, длительность этих этапов сейчас обсуждается. "С момента принятия закона, например, год действует первый шаг, потом начинает действовать второй шаг", — сказал он.

ЦБ РФ летом прошлого года представил к обсуждению концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, в которой, в частности, предлагалось увеличить порог активов с 6 до 30 миллионов рублей для получения статуса квалифицированного инвестора.

Регулятор обсуждает размер имущественного ценза для признания инвестора квалифицированным, он может быть меньше предложенных ранее 30 миллионов рублей, говорил в феврале Мамута.

Количество квалифицированных инвесторов в четвертом квартале 2022 года достигло 556 тысяч лиц, увеличившись в годовом выражении на 64%. Зачастую клиенты получали статус квалифицированного инвестора по критерию активов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.