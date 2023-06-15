МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг ощутимо вырос – третий день подряд, обновив в течение основной торговой сессии максимум с апреля прошлого года по индексу Мосбиржи (на отметке 2809,42 пункта), следует из данных торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,27%, до 2800,17 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,79%, до 1054,30 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК ЕЩЕ ВЫРОС

Российский рынок акций в четверг поднялся третью сессию подряд, продолжая отыгрывать преобладание внешнего позитива.

"Внешний фон в четверг сопутствовал росту. Цены на нефть выросли. На глобальных рынках наблюдалась позитивная динамика. Также оптимизм российских инвесторов поддерживали позитивные новости, приходящие с Петербургского международного экономического форума", — комментирует Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

Стоимость нефти к 19.53 мск росла на 2,9%, до 75,3 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы повышались на 0,3-1,2% после ожидаемого решения ФРС США сохранить учетную ставку в среду. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,7%, до 102,2 пункта, что сигнализирует о аппетите к риску на глобальных площадках.

В лидерах роста цены на Московской бирже — бумаги НЛМК (+4,3%), "Магнита" (+3,5%), "Аэрофлота" (+3,3%). Упали бумаги Qiwi (-2,2%), Мосбиржи (-3,1%), ДВМП (-1,5%), "Совкомфлота" (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи продолжает движение к пику апреля прошлого года — 2835 пунктов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Впрочем, приближение выходных и склонность рубля к укреплению завтра могут сдерживать покупательскую активность. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 16 июня — 2720-2820 пунктов", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Согласно техническому анализу, индекс Мосбиржи вплотную приблизился к сопротивлению на уровне 2810 пунктов, и с учетом этого его повышение может приостановиться, оценила Зарина Саидова из ФГ "Финам".