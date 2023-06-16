МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы слабо меняются в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрыли торги в плюсе

По состоянию на 13.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,05%, до 34 706 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,07%, до 15 386,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,01%, до 4 471,5 пункта.

На этой неделе инвесторы следили за итогами заседаний Федеральной резервной системы США. Так, регулятор по итогу заседания в среду ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых после цикла из повышений на десяти заседаниях подряд. Также центробанк улучшил прогнозы по безработице и росту ВВП на текущий год, при этом немного повысил ожидания по инфляции.

Позднее в пятницу ожидается публикация статданных по США. Аналитики полагают, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июне вырос до 60 пунктов с 59,2 пункта в мае.