МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Московская биржа совместно с инвестиционной платформой Zorko, управление которой осуществляет PFL Advisors, разработает "бесшовный" процесс перехода компаний со стадии pre-IPO на публичные рынки Мосбиржи, следует из сообщения торговой площадки. Рубль за неделю потерял позиции к доллару, юаню и евро

"Московская биржа стала партнером инвестиционной платформы Zorko, созданной по инициативе и при участии Фондов нового инвестиционного цикла "Роснано" ("Роснано 2.0")… Московская биржа в качестве партнера и миноритарного акционера (в лице корпоративного фонда ООО "МБ Инновации") поделится компетенциями по работе с эмитентами и совместно с платформой разработает "бесшовный" процесс перехода компаний с pre-IPO стадии на публичные рынки Московской биржи", — уточняется в сообщении.

Управляющий директор по стратегии и международному присутствию Московской биржи Артем Железнов отметил, что развитие площадок более раннего, чем публичный рынок, финансирования компаний — это важный фактор становления рынка капитала. Он также рассчитывает, что работа платформы даст дополнительный стимул для выхода новых российских компаний на публичные рынки.

"Наш опыт показывает, что российский инвестор готов вкладываться в быстрорастущие технологические компании, которые проходят качественную экспертизу. Мы полагаем, что накопленный опыт PFL Advisors в оценке таких компаний и развитие платформенных финансов предоставляют уникальную возможность для удовлетворения потребности инвесторов", — заключил основатель инвестиционной платформы Zorko, управляющий партнер PFL Advisors Владислав Пантелеев.