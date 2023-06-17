С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Искусственный интеллект поможет туристам подобрать уникальную путевку, для этого государство разработает механизм сбора данных — онлайн-биржу, которая будет доступна большинству россиян, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Чернышенко призвал ввести в России рейтингование отелей

"Мы совместно с бизнесом в ближайшее время проработаем механизм сбора данных в туризме", — сказал Чернышенко.

Среди данных, которые планируется собирать — цены и предложения гостиниц, билеты на транспорт.

"Это будет онлайн-биржа, на которой будут выставляться и мгновенно в онлайне меняться цены. Гостиницы будут демпинговать и давать лучшие предложения, либо динамически их повышать. Здесь будут уже справедливые механизмы работы. А онлайн-консьержи будут массовыми и доступны всем. Они будут подбирать индивидуальные туры, в которых учтут тысячи нюансов и подстроят их под туриста", — продолжил он.

Чернышенко отметил, что для развития искусственного интеллекта государство, "как агрегатор агрегаторов, предоставит один из главных инструментов — доступ к большим обезличенным данным, которыми владеют ведомства и госкомпании".

Он пояснил, что будет создана площадка, на которой сойдутся все цепочки клиентского пути. "Задача государства — отрегулировать рынок так, чтобы эти данные были доступны агрегаторам. А дальше бизнес сам всё сделает", — уточнил вице-премьер.

Чернышенко уверен, что именно искусственный интеллект позволит создать доступный сервис для всех россиян. "Сейчас такие услуги предоставляются владельцам платиновых карт в некоторых сервисах, а также тем, кто пользуется услугами турагентств и туроператоров, где за клиента добиваются бронирования удобного отеля, лучшей цены. Это прошлый век. Сейчас это уже должен делать искусственный интеллект", — подчеркнул он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:30 мск.