МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снижаются на открытии торгов среды на 4,4%, торгуясь в районе 420 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сийярто оценил перспективы развития газовой инфраструктуры в южной Европе

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 425,5 доллара за тысячу кубометров (-2,7%). А по состоянию на 9.17 мск фьючерсы уже дешевеют на 4,4%, до 417,7 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 437,1 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров. Потом они стали расти.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.