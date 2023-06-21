МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В среду цены на золото колеблются в узком диапазоне после двухдневного снижения. Как сообщает Reuters, инвесторы проявляют осторожность в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в конгрессе США.

К 05.04 по Гринвичу спот-цены на золото колебались у флэтовой линии, на уровне 1936,03 доллара за унцию. На COMEX фьючерсы на золото также торговались без особых изменений, по 1947,10 доллара за унцию.

"Ожидающаяся приверженность ФРС к дальнейшему ужесточению (денежно-кредитной политики) довлеет над рынком золота. В связи с этим выступление председателя центрального банка США Пауэлла может оказаться важным краткосрочным фактором для цен на драгоценный металл", — считает Клиффорд Беннетт, старший экономист ACY Securities.

В среду в 14.00 по Гринвичу Пауэлл выступит с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике в Комитете по финансовым делам Палаты представителей Конгресса. Рынки надеются понять, считает ли ФРС целесообразным продолжать повышение процентных ставок, учитывая недавнюю жесткую риторику некоторых представителей центрального банка США.

Два представителя ФРС и один экономист, готовящийся вступить в их ряды в Вашингтоне, во вторник отметили, что их целью является ослабление слишком сильной инфляции. Это позволит вернуть американскую экономику к устойчивому развитию.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, трейдеры оценивают в 77% вероятность того, что в июле ФРС поднимет ставки на 25 базисных пунктов. Более высокие процентные ставки повышают альтернативные издержки владения золотом, которое не приносит гарантированного дохода.

"В настоящее время рынок золота серьезно опасается дальнейшего повышения ставок ФРС. Однако активный спрос со стороны ювелирного и обрабатывающего секторов должен выйти на первый план (и нивелировать опасения относительно денежно-кредитной политики центрального банка США)", — добавляет Беннетт.

Доллар укрепляется в ходе азиатской сессии после выхода неожиданно сильных данных США по рынку жилья, что сохраняет давление на рынке золота.

"Цены на золото пробили вниз 100-дневную скользящую среднюю, и это оказывает дополнительное давление, поскольку трейдеры, ориентирующиеся на технические индикаторы, продают металл или наращивают по нему короткие позиции, полагая, что котировки могут опуститься к 1842 долларам", — отметил Майкл Лэнгфорд из Scorpion Minerals.

Спот-цена на серебро упала на 0,4%, до 23,0973 доллара за унцию. Цена на платину снизилась на 0,6%, до 957,16 доллара за унцию. Палладий подешевел на 0,3%, до 1375,37 доллара за унцию.