МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит несут потери. Глава ФРС США Джером Пауэлл остался верен намерению довести инфляцию до целевых 2%, что спровоцировало опасения насчет дальнейшего ужесточения политики, сообщает Reuters.

"Инфляционное давление остается высоким, и процесс возвращения инфляции к целевому уровню 2,0% будет долгим", — предупредил Пауэлл в подготовленной речи перед выступлением в комитете по финансовым услугам.

Согласно Fedwatch от CMEGroup, фондовые рынки все еще ожидают лишь одно повышение процентных ставок до конца года — на 25 б. п. в июле.

Акции крупных компаний испытывают сложности с ростом на фоне небольшого повышения доходности 2-летних гособлигаций после комментариев Пауэлла. Ее динамика соответствует ожиданиям относительно процентных ставок.

Все субиндексы S&P 500 снижаются, причем лидирует в падении сектор недвижимости, чувствительный к ставкам, теряя 0,8%.

"Скорее всего, 2%-ной инфляции мы не увидим еще четыре года, если только ФРС не станет действовать слишком резко и применит меры в стиле Волкера, но это вряд ли", — считает Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities.

Накануне ведущие индексы Уолл-стрит снизились. Инвесторы фиксировали прибыль после стабильного ралли, в то время как появились признаки ослабления мирового спроса. При этом S&P 500 с начала года набирает 14%.

Как отметил Goldman Sachs, если вероятность рецессии в США вырастет, инвесторам следует сохранить бычьи позиции с помощью опционов на хеджирование от потенциального 23%-ного спада индекса S&P 500.

По мнению банка, вероятность рецессии составляет 25%. При таком базовом сценарии банк ожидает подъем S&P 500 до 4500 пунктов, что примерно на 2,5% выше текущих уровней.

Бумаги FedEx подешевели на 0,3%. Компания накануне отчиталась о квартальной прибыли ниже ожиданий и заявила, что глобальный спад в отрасли доставки негативно влияет на маржу всего сектора. Акции конкурирующей United Parcel Service теряют 1,2%.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average просел на 104,69 пункта, или 0,31%, до 33 949,18 пункта, S&P 500 снизился на 16,92 пункта, или 0,39%, до 4 371,79 пункта, Nasdaq Composite опустился на 78,78 пункта, или 0,58%, до 13 588,52 пункта.

Акции криптовалютных фирм Coinbase, Riot Platforms, Marathon Digital и Bit Digital подорожали на 2,6%-9%. Цена биткоина достигла максимума за шесть недель.

Акции китайских производителей электромобилей Li Auto, Nio Inc и Xpeng Inc на американских биржах добавили 1,5%-5,6% после того, как власти Китая в понедельник представили новый пакет стимулов на 520 млрд юаней (72,3 млрд долларов) с целью увеличить продажи электрических и других экологически чистых автомобилей за следующие четыре года.

Акции Adobe набрали 1%. BMO Capital Markets занял оптимистичную позицию по акциям, сославшись на мощь в области генеративного ИИ.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число снижающихся акций превосходит число растущих в соотношении 2,80 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 2,33 к 1.

В составе S&P зафиксировано 5 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а в Nasdaq — 33 новых максимума и 45 новых минимумов.