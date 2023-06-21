МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением в среду после публикации статистики о потребительских ценах в Великобритании, следует из данных торгов. Доллар дешевеет к евро на фоне выступления главы ФРС США

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,13%, до 7559,18 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 7260,97 пункта, немецкий DAX — на 0,55%, до 16023,13 пункта.

Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая осталась на уровне предыдущего месяца в 8,7%, в то время как аналитики прогнозировали ее замедление до 8,4%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,7%, а не на 0,5%, как ожидалось.

В четверг будут опубликованы итоги заседания Банка Англии. Аналитики полагают, что британский центробанк повысил учетную ставку до 4,75% с 4,5%. Аналитики отмечают вероятность сокращения экономики Великобритании при дальнейшем ужесточении политики регулятора.

"Влияние дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на британскую экономику, вероятно, будет препятствовать экономической активности и в конечном итоге вызовет ее сокращение", — приводит агентство Франс Пресс слова старшего аналитика ActivTrades Рикардо Евангелисты (Ricardo Evangelista).