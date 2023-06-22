МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Золото дешевеет в четверг утром, его стоимость снижается четвертый день подряд, следует из данных торгов. Цены на нефть снижаются после роста днем ранее

По состоянию на 8.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 5,55 доллара, или на 0,29%, до 1 939,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,17% — до 22,543 доллара за унцию.

Цены на драгоценный металл снижаются третий день подряд, с начала недели они опустились на 1,42%. Инвесторы продолжают оценивать комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. В среду в рамках выступления в конгрессе он отметил, что с середины прошлого года инфляция "несколько" замедлилась, при этом отметив, что инфляционное давление остается высоким. Также, по словам Пауэлла, практически все члены Комитета по открытым рынкам ФРС считают целесообразным к концу года повысить ставку.

По итогам июньского заседания Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 5-5,25%. По данным CME Group, около 71,9% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС США на заседании в июле до 5,25-5,5%.