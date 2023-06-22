Цены на золото падают в четверг утром на фоне заявлений председателя ФРС США Пауэлла
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Золото дешевеет в четверг утром, его стоимость снижается четвертый день подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 5,55 доллара, или на 0,29%, до 1 939,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,17% — до 22,543 доллара за унцию.
Цены на драгоценный металл снижаются третий день подряд, с начала недели они опустились на 1,42%. Инвесторы продолжают оценивать комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. В среду в рамках выступления в конгрессе он отметил, что с середины прошлого года инфляция "несколько" замедлилась, при этом отметив, что инфляционное давление остается высоким. Также, по словам Пауэлла, практически все члены Комитета по открытым рынкам ФРС считают целесообразным к концу года повысить ставку.
По итогам июньского заседания Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 5-5,25%. По данным CME Group, около 71,9% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС США на заседании в июле до 5,25-5,5%.
https://1prime.ru/Financial_market/20230622/840898252.html